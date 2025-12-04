Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 9.40 Uhr und 10.50 Uhr einen auf dem im Innenhof gelegenen Parkplatz eines Spielwarengeschäfts in der Solitudestraße in Ludwigsburg abgestellten Skoda. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell