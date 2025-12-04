PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unbekannter kracht mit Fahrzeug gegen Baum und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines VW Crafter fuhr am Mittwoch (03.12.2025) gegen 20.20 Uhr die Straße "Im Vogelsang" in Schönaich entlang, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Unbekannte mit einem Baum sowie einer Straßenlaterne, ehe seine Fahrt unfreiwillig endete. Der Fahrer ließ den stark beschädigten VW zurück und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern nach wie vor an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 14:50

    POL-LB: Großbottwar: Unbekannter belästigt Kinder - Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag, 01.12.2025 und Dienstag, 02.12.2025 kam es in Großbottwar und dem Ortsteil Winzerhausen zu mehreren Vorfällen, bei denen Kinder durch einen zunächst unbekannten Mann belästigt wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6171067). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg konnte ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:51

    POL-LB: Gerlingen: Unbekannte bestehlen 78-Jährige beim Geldabheben

    Ludwigsburg (ots) - Mit zwei dreisten Trickdieben bekam es eine 78 Jahre alte Frau am Dienstag (02.12.2025) gegen 13.35 Uhr in einer Bankfiliale in der Kirchstraße in Gerlingen zu tun. Die Seniorin hob am Geldausgabeautomat Bargeld ab, während zwei unbekannte Männer anwesend waren. Zunächst sprach einer der Männer die Frau an und gab vor, dass sie einen Geldschein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren