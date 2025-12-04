Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unbekannter kracht mit Fahrzeug gegen Baum und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines VW Crafter fuhr am Mittwoch (03.12.2025) gegen 20.20 Uhr die Straße "Im Vogelsang" in Schönaich entlang, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Unbekannte mit einem Baum sowie einer Straßenlaterne, ehe seine Fahrt unfreiwillig endete. Der Fahrer ließ den stark beschädigten VW zurück und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern nach wie vor an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

