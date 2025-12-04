PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 36-Jährige alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme ihres Führerscheins und einer Blutentnahme endete die Fahrt für eine 36 Jahre alte Frau am Mittwochnachmittag (03.12.2025) in der Weichselstraße in Ludwigsburg. Gegen 17.35 Uhr stieß die Frau beim Einparken gleich gegen zwei geparkte Fahrzeuge, so dass ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Zeugen hatten dies beobachtet und vermutet, dass die Frau alkoholisiert sein könnte. Zusätzlich ging sie nach dem Unfall direkt in ein angrenzendes Haus, ohne sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern. Als die alarmierte Polizei an dem betreffenden Haus klingelte, öffnete die 36-Jährige. Auch die Beamtin und ihr Kollege stellten direkt fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte, so dass sie sich letztlich einer Blutentnahme unterziehen musste und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

