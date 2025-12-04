PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung am Busbahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter soll am Mittwoch (03.12.2025) gegen 16:55 Uhr im Bereich des Busbahnhofs in Sindelfingen einen 39-Jährigen Mann geschlagen und getreten haben. Das Opfer soll offenbar unvermittelt von dem unbekannten Täter mit mehreren Faustschlägen traktiert worden sein. Nachdem es durch die Schläge zu Boden ging, soll der Täter gegen den Kopf des Opfers getreten haben. Anschließend flüchtete der Täter, in Begleitung einer weiteren unbekannten Person, zu Fuß in Richtung Altstadt. Der Täter wird als rund 180 Zentimeter großer Mann beschrieben, der zur Tatzeit schwarze Sportkleidung und eine schwarze Baseballkappe trug. Zudem soll er eine schwarze Sporttasche mit sich geführt haben. Das Opfer wurde durch eine hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die schwere der Verletzungen ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de sich beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

