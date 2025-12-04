Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm

Besigheim

Eberdingen: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (02.12.2025) und Mittwoch (03.12.2025) brachen noch unbekannte Täter in drei Wohnhäuser in Tamm, im Besigheimer Stadtteil Ottmarsheim sowie im Eberdinger Ortsteil Nussdorf ein.

Am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 13:00 Uhr und 22:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Reutlinger Straße in Tamm ein. Über eine aufgehebelte Terrassentüre gelangten die Täter ins Wohnhaus und durchsuche im Anschluss das gesamte Wohngebäude. Hierbei fielen ihnen mehrere Werkzeugmaschinen, ein Kleinbetrag an ausländischer Währung sowie eine Taschenlampe in die Hände. Das Diebesgut wird auf rund 550 Euro, der entstandene Sachsachen auf rund 100 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Tamm ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141 601014 oder per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de sich zu melden.

In ein Wohnhaus in der Besigheimer Straße in Ottmarsheim brachen noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (02.12.2025) 08:30 Uhr und Mittwoch (03.12.2025) 08:30 Uhr ein. Über ein aufgebrochenes Esszimmerfenster stiegen die Täter ins Wohnhaus ein und entwendeten dort zwei vorgefundene Bargeldbestände von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Auch in Nußdorf suchten Einbrecher am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 13:50 Uhr und 22:30 Uhr ein Wohnhaus in der Schloßstraße heim. Hierbei beschädigten die Täter einen Bewegungsmelder und brachen ein Küchenfenster auf. Im Inneren des Wohnhauses durchsuchten die Täter mindestens einen Wohnraum, ob sie hierbei Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte unter Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell