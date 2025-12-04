PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen
Ehningen
Grafenau: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025) trieben Einbrecher in gleich mehreren Orten ihr Unwesen.

Zwischen 15.00 Uhr und 19.45 Uhr brauchen Unbekannte in ein Haus in der Feldbergstraße in Aidlingen ein und durchsuchten diverse Schubladen. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

In Ehningen drangen Einbrecher widerrechtlich in ein Wohnhaus in der Breslauer Straße ein und entwendeten Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 oder die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Zwischen 5.00 Uhr und 18.30 Uhr hatten es unbekannte Täter auf ein Haus im Grafenauer Ortsteil Döffingen abgesehen. Auch dort wurde nichts gestohlen. Der Polizeiposten Maichingen nimmt unter der Tel. 07031 20405-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de Zeugenhinweise entgegen.

Der entstandene Sachschaden kann in allen drei Fällen noch nicht genau beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

