PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Unbekannte zünden Hecke hinter Friedhofskapelle an

Ludwigsburg (ots)

Zeugen meldeten am Mittwoch (03.12.2025) gegen 18:30 über Notruf, dass eine Hecke hinter der Friedhofskapelle in der Hochdorfer Straße in Poppenweiler brennt. Die Flammen konnten durch Passanten und der alarmierten Feuerwehr rasch gelöscht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge könnten abgebrannte Feuerwerkskörper für den Brand ursächlich sein. Insgesamt breitete sich das Feuer auf etwa drei Meter Hecke aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 11:54

    POL-LB: Nufringen: Audi im Meisenweg zerkratzt

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 20:00 und 21:00 Uhr einen am Fahrbahnrand des Meisenwegs in Nufringen geparkten Audi. Die Unbekannten zerkratzen mit mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die rechte und linke Seite des Audi. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:52

    POL-LB: Aidlingen / Ehningen / Grafenau: Einbrüche in Wohnhäuser

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (03.12.2025) trieben Einbrecher in gleich mehreren Orten ihr Unwesen. Zwischen 15.00 Uhr und 19.45 Uhr brauchen Unbekannte in ein Haus in der Feldbergstraße in Aidlingen ein und durchsuchten diverse Schubladen. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:49

    POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Steinstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannte Pkw-Lenker am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Steinstraße in Leonberg geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren