Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Unbekannte zünden Hecke hinter Friedhofskapelle an

Ludwigsburg (ots)

Zeugen meldeten am Mittwoch (03.12.2025) gegen 18:30 über Notruf, dass eine Hecke hinter der Friedhofskapelle in der Hochdorfer Straße in Poppenweiler brennt. Die Flammen konnten durch Passanten und der alarmierten Feuerwehr rasch gelöscht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge könnten abgebrannte Feuerwerkskörper für den Brand ursächlich sein. Insgesamt breitete sich das Feuer auf etwa drei Meter Hecke aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

