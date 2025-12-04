PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 19-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann fiel am Donnerstag (04.12.2025) gegen 04:50 Uhr einer Polizeistreife in Herrenberg auf, als er ohne zu blinken von der Seestraße in die Benzstraße abbog. Der 19-Jährige reagierte zunächst nicht auf Anhaltesignale und blieb erst im weiteren Verlauf auf einem Parkplatz im Jahnweg stehen. Als der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 1,7 Promille. Weiter war der 19-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass an dem VW Kennzeichen angebracht waren, die nicht amtlich zugeteilt waren. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

