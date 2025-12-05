Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (04.12.2025) zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr einen auf dem Parkplatz "Am Japangarten" in Bietigheim-Bissingen abgestellten Mini. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell