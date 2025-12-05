Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart-Weilimdorf

Ludwigsburg: Mit Schockanruf mehrere Zehntausend Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 82-jährige Frau aus Stuttgart-Weilimdorf wurde am Donnerstag (04.12.2024) Opfer eines Schockanrufes und in der Folge um Bargeld und Schmuck in fünfstelligem Gesamtwert gebracht. Dabei trat ein noch unbekannter Mann als Abholer der Wertsachen auf, wobei die Übergabe in der Ludwigsburger Königsallee stattfand.

