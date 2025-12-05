PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Falschmeldungen zu angeblicher Gefahrenlage in Ludwigsburg - Richtigstellung

Ludwigsburg (ots)

Aktuell werden im Internet Gerüchte verbreitet, denen zufolge es in Ludwigsburg eine Terrorwarnung für den Weihnachtsmarkt und Ludwigsburger Schule gebe.

Es handelt sich dabei um eine FALSCHMELDUNG!

Bitte beteiligen Sie sich nicht an derartigen Gerüchten und halten Sie sich an offizielle Quellen. Die besagte Meldung ist haltlos und verursacht ausschließlich grundlose Panik.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

