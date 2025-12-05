Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unbekannte schlagen 12-Jährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Freiberg am Neckar ermittelt gegen zwei noch unbekannte Personen, die am gestrigen Abend (04.12.2025) gegen 20:15 Uhr einen 12-Jährigen in Freiberg am Necker geschlagen haben sollen. Der 12-Jährige soll zu Fuß von der Klingenstraße in Richtung der Mühlstraße gegangen sein, wo er auf zwei ihm nicht bekannte Kinder oder Jugendliche getroffen sein soll. Die Unbekannten sollen ihrem Opfer unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben und anschließend in Richtung Mühlstraße weggerannt sein. Der 12-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht. Die beiden Angreifer sollen zwischen 170 und 180 cm groß und schlank gewesen sein. Einer soll eine rote und einer eine graue Jacke getragen haben. Beide sollen maskiert gewesen sein. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird um Rückmeldung an das Polizeirevier Marbach am Neckar gebeten (Tel. 07141 64378-0, marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de).

