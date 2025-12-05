Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen

Asperg: Falsche Bankmitarbeiter am Werk

Ludwigsburg (ots)

Ein Ehepaar aus Hemmingen erhielt am Mittwoch (03.12.2025) gegen 11.00 Uhr einen Anruf einer angeblichen Sicherheitsmitarbeiterin einer Bank. Es sei eine Zahlungsanweisung in Höhe von 4.000 Euro an einen Onlineversandhandel eingegangen. Sie wolle nun von den Kontoinhabern wissen, ob dies rechtmäßig sei. Als das Ehepaar entgegnete, keine solche Zahlung in Auftrag gegeben zu haben, kündigte die Anruferin einen Mitarbeiter an. Er würde die EC-Karte des betroffenen Kontos entgegennehmen und überprüfen. Bereits kurz darauf erschien ein Mann an der Wohnanschrift der beiden Senioren und nahm die Karte mitsamt PIN entgegen. In der Folge wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag vom Konto der Geschädigten verfügt.

In Asperg trug sich am Mittwoch (03.12.2025) ein ähnlicher Fall zu. Unter demselben Vorwand erschlich sich eine angebliche Bankmitarbeiterin telefonisch Information zu den Konten einer Seniorin. Auch hier erschien zwischen 11 und 12 Uhr ein an der Wohnanschrift der Geschädigten. Die Frau war jedoch skeptisch geworden und verweigerte die Herausgabe ihrer Bankkarte. Stattdessen forderte sie den Mann auf, sich mit ihr direkt bei der Bank zu treffen. Als der Täter dort nicht erschien, ließ die Seniorin ihre Bankkarten sperren und erstattete Anzeige.

