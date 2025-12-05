PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Alkoholisierter Mann auf der Suche nach einer Beförderungsmöglichkeit

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich auf der Suche nach einer Beförderungsmöglichkeit war ein noch unbekannter Mann in der Nacht zum Donnerstag (04.12.2025) in Hessigheim.

Gegen 1.15 Uhr läutete der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann an einem Wohnhaus in der Gartenstraße. Von dem Bewohner forderte der Unbekannte, dass er ihm ein Taxi rufen möge, was dieser ablehnte. Daraufhin zog der Mann weiter in Richtung Bietigheimer Straße und drang unberechtigt in eine Garage samt angrenzender Kellerräume ein. Beim Durchwühlen von Schränken in den Kellerräumen fand der Unbekannte mutmaßlich einen Autoschlüssel. Mit diesem versuchte er dort einen geparkten Pkw zu öffnen. Als der nicht zum Fahrzeug passende Schlüssel im Schloss abbrach, schaute er sich vermutlich nach einer Alternative um und wurde bei einem Pedelec fündig.

Mit dem gestohlenen Rad fuhr er wieder in die entgegengesetzte Richtung los. Nach nur kurzer Fahrt entschied er sich aber um und tauschte das Pedelec gegen einen E-Scooter aus, den er in einem Innenhof in der Gartenstraße vorfand. Dort wurde ein Anwohner auf den Mann aufmerksam, der sich bereits mit dem Roller davon gemacht hatte. Der Zeuge konnte den Dieb schließlich einholen und ansprechen. Daraufhin ließ dieser den Scooter fallen und entschied sich für eine Flucht zu Fuß.

Sowohl das Pedelec als auch der E-Scooter befinden sich wieder im Besitz ihrer Eigentümer. Dem Mann gelang bislang unerkannt die Flucht und die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:07

    POL-LB: BAB 81 / Nufringen: Sperrung des Schönbuchtunnels verursacht Rückstau

    Ludwigsburg (ots) - Aufgrund einer Sichttrübung, die möglicherweise durch ein stark qualmendes Fahrzeug verursacht worden sein könnte, wurde am Freitagmorgen (05.12.2025) gegen 09:20 Uhr ein Alarm am Schönbuchtunnel auf der Bundesautobahn 81 bei Nufringen ausgelöst. Der Tunnel wurde daraufhin in beide Fahrtrichtungen gesperrt und von Autobahnmeisterei und Polizei ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:02

    POL-LB: Hemmingen / Asperg: Falsche Bankmitarbeiter am Werk

    Ludwigsburg (ots) - Ein Ehepaar aus Hemmingen erhielt am Mittwoch (03.12.2025) gegen 11.00 Uhr einen Anruf einer angeblichen Sicherheitsmitarbeiterin einer Bank. Es sei eine Zahlungsanweisung in Höhe von 4.000 Euro an einen Onlineversandhandel eingegangen. Sie wolle nun von den Kontoinhabern wissen, ob dies rechtmäßig sei. Als das Ehepaar entgegnete, keine solche Zahlung in Auftrag gegeben zu haben, kündigte die ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:55

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Unbekannte schlagen 12-Jährigen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Freiberg am Neckar ermittelt gegen zwei noch unbekannte Personen, die am gestrigen Abend (04.12.2025) gegen 20:15 Uhr einen 12-Jährigen in Freiberg am Necker geschlagen haben sollen. Der 12-Jährige soll zu Fuß von der Klingenstraße in Richtung der Mühlstraße gegangen sein, wo er auf zwei ihm nicht bekannte Kinder oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren