Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Alkoholisierter Mann auf der Suche nach einer Beförderungsmöglichkeit

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich auf der Suche nach einer Beförderungsmöglichkeit war ein noch unbekannter Mann in der Nacht zum Donnerstag (04.12.2025) in Hessigheim.

Gegen 1.15 Uhr läutete der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann an einem Wohnhaus in der Gartenstraße. Von dem Bewohner forderte der Unbekannte, dass er ihm ein Taxi rufen möge, was dieser ablehnte. Daraufhin zog der Mann weiter in Richtung Bietigheimer Straße und drang unberechtigt in eine Garage samt angrenzender Kellerräume ein. Beim Durchwühlen von Schränken in den Kellerräumen fand der Unbekannte mutmaßlich einen Autoschlüssel. Mit diesem versuchte er dort einen geparkten Pkw zu öffnen. Als der nicht zum Fahrzeug passende Schlüssel im Schloss abbrach, schaute er sich vermutlich nach einer Alternative um und wurde bei einem Pedelec fündig.

Mit dem gestohlenen Rad fuhr er wieder in die entgegengesetzte Richtung los. Nach nur kurzer Fahrt entschied er sich aber um und tauschte das Pedelec gegen einen E-Scooter aus, den er in einem Innenhof in der Gartenstraße vorfand. Dort wurde ein Anwohner auf den Mann aufmerksam, der sich bereits mit dem Roller davon gemacht hatte. Der Zeuge konnte den Dieb schließlich einholen und ansprechen. Daraufhin ließ dieser den Scooter fallen und entschied sich für eine Flucht zu Fuß.

Sowohl das Pedelec als auch der E-Scooter befinden sich wieder im Besitz ihrer Eigentümer. Dem Mann gelang bislang unerkannt die Flucht und die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell