Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251201-3: Großeinsatz der Polizei in Solingen

Solingen (ots)

Einsatz begann in Kerpen

Gestern (30.11.2025) in den frühen Morgenstunden (01:50 Uhr) kam es am Piepersberg in Solingen zu einem umfangreichen Polizeieinsatz.

Nach Recherchen wurde polizeilich bekannt, dass eine Gruppierung der Tuner- und Poserszene beabsichtigte, sich in Kerpen zu treffen. Insgesamt circa 150 Fahrzeuge konnten dort festgestellt werden. Einzelne Teilnehmer vollführten Driftmanöver und zündeten Pyrotechnik. In der Folge entfernte sich die Gruppierung und sammelte sich diesmal am Piepersberg in Solingen. Dort erschienen circa 200 Personen, die dort ebenfalls vereinzelt mit ihren Fahrzeugen drifteten und Pyrotechnik einsetzten. Die Gruppe setzte sich mehrheitlich aus Personen aus den Niederlanden, dem Ruhrgebiet und dem Niederrhein zusammen.

Die ersten zwei eingesetzten Streifenwagenbesatzungen sahen sich am Einsatzort einer großen und zum Teil maskierten Gruppierung gegenüber, die sie aus der Dunkelheit mit Taschenlampen anleuchteten und weitere Pyrotechnik in ihre Richtung abbrannten. In der Folge kreisten die teilweise vermummten Personen die Beamten ein und näherten sich ihnen bedrohlich. Gegen eine Person, die sich mit einem Schlagwerkzeug näherte und damit auf einen Funkwagen einschlug, setzten die Beamten Pfefferspray ein.

Mit Unterstützungskräften aus Düsseldorf, Mettmann, Köln, Essen, Viersen, Rhein-Erft-Kreis, Mönchengladbach, Heinsberg und Krefeld konnte die Situation letztlich unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt kamen mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten zum Einsatz.

Über 65 Personen und 24 Fahrzeuge wurden kontrolliert.

Der Einsatz endete gegen 04:25 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Landfriedensbruch, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

