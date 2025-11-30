PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251130- 1 Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bergheim (ots)

Auf der L 91, zwischen den Ortschaften Bergheim Oberaußem und Bergheim Glessen, kam es am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander die L 91 aus Oberaußem kommend in Fahrtrichtung Glessen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 35- jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber einer Uniklinik zugeführt werden. Der 54-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt mit dem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L 91 zwischen Oberaußem und Glessen gesperrt. Ein Verkehrsunfallteam wurde angefordert.

Zum Unfallhergang machten beide Unfallbeteiligte widersprüchliche Angaben. Im Zuge der Ermittlungen wird geprüft, ob ein verbotenes KFZ-Rennen durchgeführt wurde. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden sichergestellt. Ebenso deren Führerscheine und Handys. (gr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:48

    POL-REK: 251128-2: Mofafahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hürth (ots) - Autofahrerin übersah Zweirad beim Spurwechsel Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (27. November) in Hürth-Hermülheim ist ein Mofafahrer (48) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (59) eines BMW gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Hürther Bogen" in Richtung Luxemburger ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:39

    POL-REK: 251128-1: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wesseling (ots) - Gefahrensituation Ein- und Abbiegen Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (27. November) ist ein Fahrradfahrer (62) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer (26) zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide Verletze in Krankenhäuser. Laut ersten Erkenntnissen war der 26-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Auto auf der Bergerstraße aus Richtung Lippestraße in Richtung Feld unterwegs. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:36

    POL-REK: 251127-1: Ermittler suchen Zeugen nach Einbruch und Einbruchsversuch

    Wesseling, Bedburg (ots) - Zeuge beobachtet Tatverdächtige und wählt Notruf Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Wesseling und einem versuchten Einbruch in ein Haus in Bedburg zwischen Mittwoch (26. November) und der Nacht zu Donnerstag (27. November) fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis in zwei Fällen nach unbekannten Tätern. In beiden Fällen nehmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren