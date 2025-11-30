Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251130- 1 Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bergheim (ots)

Auf der L 91, zwischen den Ortschaften Bergheim Oberaußem und Bergheim Glessen, kam es am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander die L 91 aus Oberaußem kommend in Fahrtrichtung Glessen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 35- jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber einer Uniklinik zugeführt werden. Der 54-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt mit dem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L 91 zwischen Oberaußem und Glessen gesperrt. Ein Verkehrsunfallteam wurde angefordert.

Zum Unfallhergang machten beide Unfallbeteiligte widersprüchliche Angaben. Im Zuge der Ermittlungen wird geprüft, ob ein verbotenes KFZ-Rennen durchgeführt wurde. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden sichergestellt. Ebenso deren Führerscheine und Handys. (gr)

