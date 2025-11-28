Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251128-2: Mofafahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Autofahrerin übersah Zweirad beim Spurwechsel

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (27. November) in Hürth-Hermülheim ist ein Mofafahrer (48) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (59) eines BMW gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Hürther Bogen" in Richtung Luxemburger Straße gefahren. Hinter ihr sei der 48-Jährige in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Die 59-Jährige sei in Höhe der Hausnummer 26 auf die Linksabbiegerspur gefahren. Der Zweiradfahrer sei weiter geradeaus gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache habe die BMW-Fahrerin direkt wieder auf die Spur nach rechts gewechselt. Der Mofafahrer habe bremsen müssen und die Kontrolle verloren. Dadurch sei er weggerutscht und auf den Asphalt gestürzt.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell