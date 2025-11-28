PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251128-2: Mofafahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Autofahrerin übersah Zweirad beim Spurwechsel

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (27. November) in Hürth-Hermülheim ist ein Mofafahrer (48) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (59) eines BMW gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Hürther Bogen" in Richtung Luxemburger Straße gefahren. Hinter ihr sei der 48-Jährige in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Die 59-Jährige sei in Höhe der Hausnummer 26 auf die Linksabbiegerspur gefahren. Der Zweiradfahrer sei weiter geradeaus gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache habe die BMW-Fahrerin direkt wieder auf die Spur nach rechts gewechselt. Der Mofafahrer habe bremsen müssen und die Kontrolle verloren. Dadurch sei er weggerutscht und auf den Asphalt gestürzt.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:39

    POL-REK: 251128-1: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wesseling (ots) - Gefahrensituation Ein- und Abbiegen Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (27. November) ist ein Fahrradfahrer (62) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer (26) zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide Verletze in Krankenhäuser. Laut ersten Erkenntnissen war der 26-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Auto auf der Bergerstraße aus Richtung Lippestraße in Richtung Feld unterwegs. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:36

    POL-REK: 251127-1: Ermittler suchen Zeugen nach Einbruch und Einbruchsversuch

    Wesseling, Bedburg (ots) - Zeuge beobachtet Tatverdächtige und wählt Notruf Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Wesseling und einem versuchten Einbruch in ein Haus in Bedburg zwischen Mittwoch (26. November) und der Nacht zu Donnerstag (27. November) fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis in zwei Fällen nach unbekannten Tätern. In beiden Fällen nehmen die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 17:13

    POL-REK: Hürth (ots) - Zeugen leisteten Erste Hilfe

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Gleuel am Mittwochmorgen (26. November) sind eine Autofahrerin (58) und ein Autofahrer (41) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in eine Klinik. Laut ersten Erkenntnissen fuhr die 58-Jährige mit ihrem Dacia gegen 7 Uhr auf der Berrenrather Straße von Frechen nach Hürth-Berrenrath. Im Bereich der Anschlussstelle zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren