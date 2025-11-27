PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251127-1: Ermittler suchen Zeugen nach Einbruch und Einbruchsversuch

Wesseling, Bedburg (ots)

Zeuge beobachtet Tatverdächtige und wählt Notruf

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Wesseling und einem versuchten Einbruch in ein Haus in Bedburg zwischen Mittwoch (26. November) und der Nacht zu Donnerstag (27. November) fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis in zwei Fällen nach unbekannten Tätern.

In beiden Fällen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 Hinweise unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Informationen hebelten Unbekannte am Mittwoch (26. November) zwischen 11 Uhr und 15 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung im Sank-Thomas-Weg in Wesseling-Urfeld auf und durchwühlten alle Schränke. Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

In der Nacht zu Donnerstag (27. November) gegen 3.30 Uhr habe ein Zeuge in Bedburg-Kaster beobachtet, wie mindestens vier dunkel gekleidete Personen mit Hilfe einer Gartenbank versucht haben, auf das Vordach eines Einfamilienhauses an der Max-Beckmann-Straße zu klettern. Er verständigte die Polizei, die umgehend eine Fahndung nach den Flüchtigen einleitete. Zuletzt seien die Täter auf der Carl-Leyhausen-Allee gesehen worden.

In beiden Fällen dokumentierten Beamte Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

