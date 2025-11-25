Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251125-4: Autofahrer floh vor Polizeikontrolle - Blutprobe

Frechen (ots)

Fahrer ohne Fahrerlaubnis aber unter Alkoholeinfluss unterwegs

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (25. November) einen Autofahrer (41) in Frechen gestellt. Ihm wird vorgeworfen, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sowie unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Gegen 2 Uhr fiel Beamten ein Audi auf der Alfred-Nobel-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Sie beabsichtigten, den Fahrer zu kontrollieren und folgten dem Audi. Das Fahrzeug beschleunigte und fuhr über die Toni-Ooms-Straße, die Hüchelner Straße, die Alte Straße, die Rothkampstraße und die Christian-Mörs-Straße davon. Dabei missachtete er zwei rote Ampeln und fuhr augenscheinlich schneller als die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Unmittelbar nach der Kreuzung von Christian-Mörs-Straße, Kolpingplatz und Josefstraße stoppte der Audi.

Die Polizisten kontrollierten den Fahrer und nahmen in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem besaß der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die eine Ärztin auf einer Polizeiwache entnahm. Sie stellten den Audi sicher und untersagten dem nunmehr Beschuldigten die Weiterfahrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

