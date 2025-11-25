Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251125-1: Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter gelangten an Kasse und Tresor

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (24. November) in ein Schnellrestaurant in Brühl-Vochem eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Sonntag (23. November) 23.30 Uhr und Montag 8.30 Uhr sollen Täter in das Restaurant an der Hamburger Straße eingebrochen sein. Laut ersten Erkenntnissen beschädigten die Unbekannten ein Fenster an der Eingangstür und gelangten so ins Geschäft. Dort sollen sie sich Zugang zur Kasse sowie einem Tresor verschafft haben. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Polizisten nahmen den Sachverhalt auf. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort. Sie fertigten eine Strafanzeige. (sc)

