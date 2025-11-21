PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251121-2: Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Ermittlungen dauern an

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (20. November) in Wesseling ist eine Fußgängerin (87) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Dame in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war die 87-Jährige gegen 7.30 Uhr zu Fuß am Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Eichholzer Straße unterwegs. Sie habe beabsichtigt an einem stehenden LKW vorbei zu gehen. Der LKW-Fahrer (40) sei losgefahren. Aus bislang ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lastwagen und der Frau. Die Seniorin zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

