Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251120-3: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Unfallbeteiligter fuhr vom Unfallort davon

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (18. November) in Brühl-Kierberg ist ein Mann (59) schwer verletzt worden. Ein unbekannter Unfallbeteiligter ist vom Unfallort davongefahren. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der oder die Unfallbeteiligte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Dienstagabend alarmierte eine Zeugin die Polizei. Sie habe gegen 18 Uhr einen lauten Knall in der Talstraße gehört. Anschließend habe sie den Verletzten in Höhe der Hausnummer 23 gefunden. Der 59-Jährige konnte keine Angaben zum Unfallgeschehen machen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

