Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251120-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Transportern

Kerpen, Bergheim (ots)

Werkzeug und Geräte entwendet

Zwischen Montag (17. November) und Mittwoch (19. November) sind Unbekannte in Transporter in Bergheim und Kerpen eingebrochen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 und 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen Täter zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 6 Uhr zwei Fahrzeuge im Bereich der Straße "Zum Biotop" (Bergheim) angegangen haben. Die Diebe sollen die Beifahrertür eines Mercedes Sprinters aufgehebelt und Werkzeug entwendet haben. Aus einem in der Nähe geparkten Vito entwendeten sie Maschinen.

In Kerpen drangen Unbekannte zwischen Montag 15 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr in einen Transporter ein, der an der Karlheinz-Stockhausen-Straße geparkt war. Sie sollen die Seitenscheibe eingeschlagen und mehrere Geräte gestohlen haben. Auf die gleiche Weise entwendeten Täter zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr Werkzeug und Maschinen aus einem Ford, der an der Marienstraße abgestellt war.

In allen Fällen dokumentierten hinzugerufene Polizisten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell