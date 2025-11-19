Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251119-1: Polizeieinsatz am Manheimer Erbwald - Zweite Folgeinformation

Kerpen (ots)

Mehrere Personen in Gewahrsam genommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis war am Dienstag (18. November) mit zahlreichen Kräften im Bereich des Manheimer Erbwalds im Einsatz. Laut aktuellen Ermittlungen befinden sich dort keine weiteren Störer mehr.

Nach derzeitigem Sachstand begleiteten Polizisten insgesamt 18 Störer aus dem Wald. Die Beamten erteilten drei Personen einen Platzverweis und entließen sie nach Identitätsfeststellung. Die Polizisten nahmen 15 Störer in Gewahrsam. Die Einsatzkräfte fertigten unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts des Haufriedensbruchs, der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Gegen 20 Uhr meldete eine Privatperson eine Eilversammlung im Zusammenhang mit dem Einsatz am Manheimer Erbwald in Kerpen an. Nach eingehender Prüfung und einem Kooperationsgespräch durch die hiesige Versammlungsbehörde verlagerte die Versammlung auf einen Alternativort in die Sportparkstraße in Bergheim.

Im Fokus des Polizeieinsatzes stand die Sicherheit aller Beteiligten am Einsatzort. Zu diesem Zwecke unterstützten Kräfte der Bereitschaftspolizei und ihre technischen Einsatzeinheiten die Polizei Rhein-Erft-Kreis.

Die dargestellten Zahlen können sich noch verändern. Sie stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis eingehen können beziehungsweise, dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Eine abschließende Bewertung ist häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach weiteren Ermittlungen möglich. (jus/bb)

