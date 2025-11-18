Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251118-1: Polizeieinsatz am Manheimer Erbwald

Kerpen (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis setzt Vollzugshilfeersuchen der Stadt Kerpen um

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis wird heute (18. November) das Vollzugshilfeeruschen der Stadt Kerpen umsetzen und das besetzte Waldstück am Manheimer Erbwald räumen. Grundlage des Ersuchens ist eine Allgemeinverfügung der Stadt Kerpen, in der ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für den Erbwald angeordnet ist.

Im Fokus des Polizeieinsatzes steht die Sicherheit aller Beteiligten am Einsatzort. Zu diesem Zwecke unterstützen Kräfte der Bereitschaftspolizei und ihren technischen Einsatzeinheiten die Polizei Rhein-Erft-Kreis.

Zur Gewährleistung der Transparenz polizeilichen Handelns befindet sich eine Medienzone im Einsatzraum. Weil sich der Einsatzraum auf Betriebsgelände von RWE befindet, ist eine Akkreditierung von Medienschaffenden an der Anschrift "An den Birkenhöfen 1" 50170 Kerpen (Manheim) erforderlich.

Auskünfte zum Polizeieinsatz ergehen über die Pressestelle der Polizei Rhein-Erft-Kreis im Einsatzraum, schriftlich per E-Mail oder per Telefon. (hw/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell