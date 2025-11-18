PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251118-1: Polizeieinsatz am Manheimer Erbwald

Kerpen (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis setzt Vollzugshilfeersuchen der Stadt Kerpen um

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis wird heute (18. November) das Vollzugshilfeeruschen der Stadt Kerpen umsetzen und das besetzte Waldstück am Manheimer Erbwald räumen. Grundlage des Ersuchens ist eine Allgemeinverfügung der Stadt Kerpen, in der ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für den Erbwald angeordnet ist.

Im Fokus des Polizeieinsatzes steht die Sicherheit aller Beteiligten am Einsatzort. Zu diesem Zwecke unterstützen Kräfte der Bereitschaftspolizei und ihren technischen Einsatzeinheiten die Polizei Rhein-Erft-Kreis.

Zur Gewährleistung der Transparenz polizeilichen Handelns befindet sich eine Medienzone im Einsatzraum. Weil sich der Einsatzraum auf Betriebsgelände von RWE befindet, ist eine Akkreditierung von Medienschaffenden an der Anschrift "An den Birkenhöfen 1" 50170 Kerpen (Manheim) erforderlich.

Auskünfte zum Polizeieinsatz ergehen über die Pressestelle der Polizei Rhein-Erft-Kreis im Einsatzraum, schriftlich per E-Mail oder per Telefon. (hw/sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:50

    POL-REK: 251117-3: Polizisten stoppen Autofahrer nach Flucht vor Kontrolle

    Kerpen (ots) - Tatfahrzeug sichergestellt Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (15. November) in Kerpen-Horrem einen Autofahrer (35) nach kurzem Fluchtversuch für einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis und ist mehrfach mit Delikten im Straßenverkehr aufgefallen. Gegen 23.40 Uhr erblickten die Beamten den dunklen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:46

    POL-REK: 251117-2: Wohnungseinbrecher entwendeten Ford und Wertgegenstände

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - In einem Fall blieb es beim Versuch Unbekannte sind am Samstag (16. November) in Häuser in Elsdorf, Bergheim und Kerpen eingebrochen. In einem Fall kam ein Verdächtiger nicht ins Haus. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:59

    POL-REK: 251117-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bedburg (ots) - Zwei Kinder leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (16. November) in Bedburg-Broich ist eine Autofahrerin (30) schwer und zwei Kinder (w4, m9) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei die 30-Jährige gegen 18.20 Uhr mit einem Honda auf der Alte Frauweilerstraße von Bedburg-Rath kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren