Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251117-2: Wohnungseinbrecher entwendeten Ford und Wertgegenstände

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einem Fall blieb es beim Versuch

Unbekannte sind am Samstag (16. November) in Häuser in Elsdorf, Bergheim und Kerpen eingebrochen. In einem Fall kam ein Verdächtiger nicht ins Haus. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich Einbrecher zwischen Freitagabend (15. November) 20.30 Uhr und Samstagvormittag 10.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung am Birkenweg (Elsdorf). Dort entwendeten sie einen Schlüssel sowie das dazugehörige Wohnmobil.

Gegen 2 Uhr schlugen zwei etwa 180 Zentimeter große und dunkel gekleidete Männer die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses an der Bussardstraße in Bergheim ein. Sie sollen sich laut Zeugenangaben kurz am Garten des Hauses aufgehalten haben und seien dann geflüchtet. Ob sie etwas entwendeten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in Kerpen, am Ginsterweg ein. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten Schmuck. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen.

Gegen 17.30 Uhr löste ein mit Handschuhen und Sturmhaube bekleideter Verdächtiger eine Alarmanlage an einem Haus "Am Keuschenend" in Kerpen aus. Er soll über eine Mauer auf das Grundstück gelangt sein und sich an einer Terrassentür des Objekts aufgehalten haben.

Alarmierte Polizisten dokumentierten in allen Fällen die Spuren am Tatort, schrieben das entwendete Wohnmobil zur Fahndung aus und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (sc)

