Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251117-3: Polizisten stoppen Autofahrer nach Flucht vor Kontrolle

Kerpen (ots)

Tatfahrzeug sichergestellt

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (15. November) in Kerpen-Horrem einen Autofahrer (35) nach kurzem Fluchtversuch für einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis und ist mehrfach mit Delikten im Straßenverkehr aufgefallen.

Gegen 23.40 Uhr erblickten die Beamten den dunklen Mercedes des Mannes im Bereich der Horremer Bahnhofs. Anhaltezeichen der Polizisten missachtete der Fahrer und beschleunigte auf dem Höhenweg sein Fahrzeug deutlich. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Im Bereich der Hauptstraße missachtet der 35-Jährige eine rote Ampel und versuchte sich durch eine hohe Fahrgeschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.

Im Bereich der Hemmersbacher Straße musste der Mercedesfahrer verkehrsbedingt anhalten. Die Polizisten sprachen den Mann an, der schließlich aus seinem Fahrzeug stieg. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass er bereits mehrfach durch Fehlverhalten im Straßenverkehr aufgefallen war und ihm aus diesem Grund bereits seine Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Beamten stellten das Auto sicher und auch den gefälschten Führerschein mit dem sich der nun mehr Beschuldigte ausgewiesen hatte.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

