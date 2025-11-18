Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251118-2: Zeugensuche nach Diebstahl von Bargeld

Brühl (ots)

Ermittlungen dauern an

Unbekannte sollen in der Nacht zu Dienstag (18. November) in ein Wohnheim und am Wochenende in eine Kantine in Brühl eingebrochen sein und Bargeld entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei Männer gegen 0 Uhr Zugang zu einem Wohnheim an der "Alte Bonnstraße" verschafft haben. Einer von ihnen sei etwa 25 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er habe eine Kappe getragen. Der zweite Mann sei kräftig, habe blonde kurze Haare und einen Vollbart. Sie seien mit einem grauen Auto angefahren und sollen dieses an einer Terrassentür des Hauses abgestellt haben. Dort sollen sie einen unbekannten blauen Gegenstand in den Wagen geräumt haben. Die Zeugin habe die Verdächtigen angesprochen, die daraufhin flüchteten. Später bemerkten Mitarbeitende offenstehende Türen und den Diebstahl von Bargeld.

Zwischen Samstag (15. November) und Montag (17. November) 4 Uhr sollen Unbekannte durch ein Fenster in eine Kantine an der Kölnstraße gelangt sein und ein Büro durchwühlt haben. Sie sollen Bargeld entwendet haben.

Alarmierte Polizisten dokumentierten in beiden Fällen die Spuren am Tatort und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (sc)

