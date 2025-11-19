PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251119-2: Zwei Schüler und zwei Erwachsene bei Verkehrsunfall verletzt

Elsdorf (ots)

VU-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (19. November) sind zwei Kinder (m7, m9), ein Erwachsener (75) leicht verletzt und eine Autofahrerin (35) schwerverletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Kleinbusses gegen 8 Uhr mit mehreren Schülerinnen und Schülern auf der Tollhausener Straße in Richtung Tollhausen unterwegs und habe beabsichtigt nach links in Richtung Bundesstraße (B) 55 abzubiegen. Zeitgleich sei eine Autofahrerin von Tollhausen in Richtung Oberembt gefahren. Dabei kam es aus bislang unbekanntem Grund zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Polizisten fuhren umgehend zur Tollhausener Straße und sperrten die Zufahrt von der Bundesstraße (B) 55 in Richtung Kreisstraße (K) 30, die Fahrbahn in Richtung Oberembt sowie die Ausfahrt von der K30 in Richtung Tollhausen ab. Sie nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei unterstützten Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Rhein-Kreis-Neuss. Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

