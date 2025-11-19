Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251119-2: Zwei Schüler und zwei Erwachsene bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Elsdorf (ots)

VU-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (19. November) sind zwei Kinder (m7, m9), ein Erwachsener (75) leicht verletzt und eine Autofahrerin (35) schwerverletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Kleinbusses gegen 8 Uhr mit mehreren Schülerinnen und Schülern auf der Tollhausener Straße in Richtung Tollhausen unterwegs und habe beabsichtigt nach links in Richtung Bundesstraße (B) 55 abzubiegen. Zeitgleich sei eine Autofahrerin von Tollhausen in Richtung Oberembt gefahren. Dabei kam es aus bislang unbekanntem Grund zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Polizisten fuhren umgehend zur Tollhausener Straße und sperrten die Zufahrt von der Bundesstraße (B) 55 in Richtung Kreisstraße (K) 30, die Fahrbahn in Richtung Oberembt sowie die Ausfahrt von der K30 in Richtung Tollhausen ab. Sie nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei unterstützten Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Rhein-Kreis-Neuss. Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell