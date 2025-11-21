PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251121-1: Zeugensuche nach Einbruch in Gaststätte

Brühl (ots)

Bargeld entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei Unbekannten, die in der Nacht zu Donnerstag (20. November) in eine Gaststätte in Brühl eingebrochen sein sollen. Laut ersten Ermittlungen entwendeten sie dabei Bargeld. Sie sollen zur Tatzeit Kapuzen und Handschuhe getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die Gaststätte an der Böningergasse gegen 0.45 Uhr geschlossen. Gegen 8.10 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Einbruch. Im Innern sollen Unbekannte Spielautomaten aufgebrochen sowie eine Schublade aufgehebelt und Bargeld daraus entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten Spuren und stellten Hebelmarken an einer Terrassentür fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

