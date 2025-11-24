PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251124-1: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Wesseling (ots)

Hebelmarken an Eingangstür

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Ihm oder ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Sonntag (23. November) in eine Gaststätte in Wesseling eingebrochen zu sein und Bargeld entwendet zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Inhaber der Gaststätte an der Ahrstraße sein Lokal am Samstag (22. November) gegen 23 Uhr verlassen. Als er am Sonntag gegen 12 Uhr zurückgekehrt sei, habe er den Einbruch festgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten Unbekannte Bargeld aus Spielautomaten.

Alarmierte Polizisten dokumentierten Spuren am Tatort und stellten dabei Hebelmarken an der Eingangstür der Gaststätte fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

