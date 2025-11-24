PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251124-2: Auto vor Haustür entwendet - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Ermittlungen dauern an

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Sonntag (23. November) einen Kia von einer Grundstückseinfahrt in Kerpen entwendet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen hatte der Geschädigte sein Auto gegen 1 Uhr vor seinem Grundstück an der Nordstraße zuletzt gesehen. Gegen 8.30 Uhr sei ihm aufgefallen, dass sein schwarzes Auto nicht mehr dort stand. Er rief die Polizei.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Sachverhalt auf, schrieben den Wagen zur Fahndung aus und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

