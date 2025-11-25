Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251125-3: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In weiterem Fall: Verdächtige vor Haustür beobachtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Samstag (22. November) und Montag (24. November) in Wohnräume in Kerpen eingebrochen sein sollen. An einem Objekt in Erftstadt fielen einem Geschädigten Verdächtige auf. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Samstag 11 Uhr und Montag 12 Uhr sollen Täter die Terrassentür eines Hauses, das sich im Bereich des Manheimer Wegs und der Ahornallee befindet, eingeschlagen und ein Fenster beschädigt haben. Hinzugerufene Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher sämtliche Zimmer des Hauses durchwühlt hatten. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich Täter zwischen Samstagmittag (22. November) 13.45 Uhr an einem Haus an der Straße "Am Büschel" (Erftstadt) aufgehalten haben. Der Geschädigte habe vier vermummte Personen durch die Überwachungskamera seines Hauses beobachtet. Sie sollen dunkle Kleidung sowie Kapuzen getragen und vor der Haustür hantiert haben. Kurze Zeit später seien sie geflüchtet. Der Geschädigte habe danach eine Beschädigung an seiner Klingel festgestellt.

Polizisten nahmen die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

