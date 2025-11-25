PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251125-2: Polizei rückt Bekämpfung von Handwerkerfahrzeug-Aufbrüchen in den Fokus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Strategische Fahndung gestartet

Unbekannte haben am Montagabend (24. November) in Kerpen die Seitentür eines Mercedes manipuliert und Werkzeuge aus dem Auto entwendet. Nach Zeugenangaben schlugen die Täter in der Beethovenstraße im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr zu. Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Anzeige. Die zuständigen Kriminalbeamten such nun Zeugen.

Die Ermittler der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben seit September 2025 erneut einen deutlichen Anstieg der Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen festgestellt. In den Monaten September und Oktober sind kreisweit über 110 Delikte zur Anzeige gebracht worden. Daher ordnete Landrat und Behördenleiter Frank Rock, analog zur ersten Jahreshälfte, erneut die strategische Fahndung an. Hierbei handelt es sich um ein rechtlich geregeltes Instrument, mit dem die Polizei Personen- und Fahrzeugkontrollen in einem zeitlich und örtlich definierten Bereich ohne konkreten Anfangsverdacht durchführen kann.

Die Ergebnisse der strategischen Fahndung sollen der Polizei neue Hinweise und Ermittlungsansätze bringen. Besonders hilfreich zeigten sich in der Vergangenheit auch die Angaben von Zeugen zu verdächtigen Feststellungen zu den jeweiligen Tatzeiten. Hinweise, auch für den oben geschilderten Fall, nehmen die Kriminalbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Fahrzeugen liegen und räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen und Parken aus ihrem Auto. Fahrzeuge sind keine Tresore! Täter machen sich in der Regel vor dem Aufbrechen des Fahrzeugs oder dem Einschlagen einer Scheibe ein Bild von der zu erwartenden Beute.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110. Die Einsatzkräfte werden dann die erforderlichen Maßnahmen einleiten und Hinweisen nachgehen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

