POL-REK: 251126-2: Tasche mit IPad geraubt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Täter setzte Pfefferspray ein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten Unbekannten. Der circa 180 Zentimeter große Mann mit dunklen, kurzen Haaren, bekleidet mit dunkler Wollmütze, soll Dienstagmittag (25. November) in Hürth einem Autofahrer (28) beim Aussteigen eine Tasche geraubt habe. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Geschädigten.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der 28-Jährige gegen 12.40 Uhr seinen VW am Fahrbahnrand der Ernst-Reuter-Straße in der Nähe der Straße "Auf dem Kramberg" abgestellt haben. Beim Aussteigen sei er von dem Tatverdächtigen mit Pfefferspray besprüht worden. Der Unbekannte habe sofort nach einer schwarzen Tasche des Geschädigten gegriffen und sei zu Fuß in Richtung Jakob-Eßer-Platz geflüchtet.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

