Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-West: Auto kracht gegen Hauswand im Groß-Gerauer Weg
Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Samstagabend (04.10.) gegen 20:00 Uhr ereignete sich im Groß-Gerauer Weg in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-Jähriger und eine 35-Jährige aus Alzey leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte anschließend in eine Hausmauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite und kam dort zum Stehen. Die beiden leichtverletzten Insassen wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Neben zwei Rettungswagen war auch die Berufsfeuerwehr Darmstadt eingesetzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter 06151-969-41210 zu melden.

Berichterstatter: POK Mohrmann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Ball
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

