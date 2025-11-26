Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Hürth (ots) - Zeugen leisteten Erste Hilfe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Gleuel am Mittwochmorgen (26. November) sind eine Autofahrerin (58) und ein Autofahrer (41) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr die 58-Jährige mit ihrem Dacia gegen 7 Uhr auf der Berrenrather Straße von Frechen nach Hürth-Berrenrath. Im Bereich der Anschlussstelle zur Bundesautobahn (BAB) 1 habe sie beabsichtig, nach links auf die BAB 1 in Richtung Köln abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem entgegenkommenden BMW eines 41-Jährigen. Ein Zeuge, der hinter dem BMW gefahren war, setzte den Notruf ab und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Die alarmierten Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme komplett ab. Die Auf- und Abfahrt zur BAB blieb weiterhin nutzbar. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten anschließend eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen werden die Beamten des Verkehrskommissariats durchführen. (hw)

