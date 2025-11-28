Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251128-1: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (27. November) ist ein Fahrradfahrer (62) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer (26) zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide Verletze in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen war der 26-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Auto auf der Bergerstraße aus Richtung Lippestraße in Richtung Feld unterwegs. Zeitgleich sei ein Fahrradfahrer aus einem Feldweg nach links auf die Bergerstraße in Richtung Lippestraße abgebogen. Aus bislang ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten.

Hinzugerufene Polizisten fuhren umgehend zum Unfallort, nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell