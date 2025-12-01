Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251201-1: Auto aufgebrochen und Gegenstände entwendet

Brühl (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Samstagabend (29. November) am Sonntagmittag (30. November) ein Fahrzeug in Brühl aufgebrochen haben sollen.

Gegen 13 Uhr fuhren alarmierte Polizisten zur Euskirchener Straße. Hier sollen Täter ein Auto aufgebrochen und den Innenraum durchwühlt haben. Die Diebe sollen eine Smartwatch, ein Tablet, ein Navigationsgerät und Geld entwendet haben. Der Geschädigte habe seinen Citroen am Samstag gegen 23 Uhr auf einem Parkstreifen abgestellt haben. Als er am nächsten Tag gegen 12 Uhr zu seinem Wagen gekommen sei, sei ihm der Diebstahl aufgefallen.

Die Beamten dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell