Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots)

Am Samstag (24.05.25, 06:30 Uhr) meldete der Geschädigte, dass im Laufe der vergangenen Nacht in seinem Einfamilienhaus im Bereich des "Schützenhof" in Landau eingebrochen worden sei. Die unbekannten Täter gelangten in der Nacht über die Terrassentür in das Anwesen und durchsuchten dort mehrere Schubladen. Insgesamt wurden etwa 500 Euro in Scheingeld entwendet. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 02:00 Uhr - 03:30 Uhr liegen.

