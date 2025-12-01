Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251201-2: Unbekannte brachen in Häuser und Wohnungen ein - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wertgegenstände gestohlen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in Häuser und Wohnungen im Rhein-Erft-Kreis eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Brühl: Am Sonntag (30. November) sollen Unbekannte zwischen 14 Uhr und 20.20 Uhr ein Fenster eines Hauses am Thüringer Platz aufgebrochen, in eine Wohnung eingedrungen und Schränke durchwühlt haben. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hürth: Zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr am Samstag (29. November) sollen Täter in ein Haus im Bereich der Ursfelder Straße und der Türnicher Straße eingedrungen sein. Auch hier sollen die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt haben, so in die Wohnräume gelangt sein und Geld entwendet haben.

Pulheim: Am Samstag sollen Unbekannte zwischen 14.15 Uhr und 18 Uhr in ein Haus an der Stefan-Lochner-Straße eingebrochen sein. Sie sollen die Haustür aufgehebelt und Schmuck entwendet haben. In der Bruchstraße verschafften sich Unbekannte zwischen 17.15 Uhr und 20 Uhr Zutritt zu einem Haus. Dabei sollen sie eine Glasscheibe der Terrassentür eingeworfen haben. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld.

Frechen: Durch eine Hecke sollen Täter am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf ein Grundstück an der Gregor-Mendel-Straße geklettert sein. Sie sollen dann eine Terrassentür beschädigt, alle Räume durchwühlt und Schmuck entwendet haben.

In allen Fällen dokumentierten Polizisten die Spuren am Tatort, nahmen die Sachverhalte auf und fertigten Strafanzeigen.

In unserem wöchentlichen Wohnungseinbruchradar informieren wir über die Aktionsgebiete der Einbrecher im Rhein-Erft-Kreis. Eine Übersicht zu den Wohnungseinbrüchen finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/einbruchsradar-1 (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell