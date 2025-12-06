Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Pleidelsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Freitag, den 05.12.2025, gegen 20:05 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) von Heilbronn kommend zwischen dem Parkplatz Kälbling-West und der Anschlussstelle Pleidelsheim ereignete. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker eines Jaguar, F-Type, wechselte von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen und übersah hier mutmaßlich den 64 Jahre alten Lenker eines VW Passats, welcher die linke Fahrspur befuhr. Dieser musste abbremsen und ausweichen, wodurch er mit der Mittelleitplanke kollidierte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht und der Lenker des Jaguars setzte seine Fahrt fort. An der Schutzplanke und dem VW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

