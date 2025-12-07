Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, den 06.12.2025 zwischen 14:00 Uhr und 23:35 Uhr Zugang in ein Einfamilienhaus auf einem Aussiedlerhof. Hierzu wurde ein Fenster des Schlafzimmers derart beschädigt, dass dieses durch ein entstandenes Loch im Fensterglas geöffnet werden konnte. Im Anschluss wurde das Haus durchwühlt. Es wurden Schmuck, Bargeld und Kleidung im Wert von ca. 6.000EUR entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144 9000 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell