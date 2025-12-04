PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sitzung des Polizeibeirates - Öffentliche Fragestunde - bitte kreisweit veröffentlichen

Kreis Herford (ots)

Die nächste Sitzung des Polizeibeirates der Kreispolizeibehörde Herford findet am Mittwoch, 17.12.2025, im Raum 2.00 des Kreishauses (Amtshausstraße 3 in 32051 Herford) statt. Die Sitzung beginnt um 15:15 Uhr mit einer öffentlichen Fragestunde, in der sich jedermann mit Fragen und Anliegen an den Polizeibeirat, den Landrat als Leiter der Kreispolizeibehörde Herford und die anwesenden Polizeibeamten wenden kann. Der Polizeibeirat versteht sich entsprechend den gesetzlichen Vorschriften als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der Selbstverwaltung und der Polizei. Er möchte das vertrauensvolle Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Polizei erhalten und fördern, die Tätigkeit der Polizei unterstützen sowie Anregungen und Wünsche herantragen. Um auf die Anliegen in der öffentlichen Fragestunde näher eingehen zu können, bittet die Kreispolizeibehörde darum, ihre Fragen möglichst bis zum 10.12.2025 telefonisch unter 05221 / 888-1501, oder schriftlich an die Kreispolizeibehörde Herford, Direktion Zentrale Aufgaben, Hansastraße 54, 32049 Herford zu richten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

