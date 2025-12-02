PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannte entwendet Geldbörsen

Bünde (ots)

(jd) Eine 86-jährige Frau aus Bünde befand sich gestern (01.12.) am Nachmittag gegen 15.50 Uhr in einem Geschäft an der Eschstraße. Plötzlich wurde sie von einer ihr unbekannten, etwa 20 bis 25 Jahre alten Frau in ein Gespräch verwickelt. Das Gespräch endete abrupt und die ca. 165cm große, schlanke Frau verließ das Geschäft. Wenig später stellte die 86-Jährige fest, dass sich ihre Handtasche nicht mehr an ihrem Rollator befand. Darin befand sich neben Bargeld sowie persönlichen Ausweis- und Bankkarten der Haustürschlüssel der Frau. Während die hinzugekommenen Polizeibeamten den Sachverhalt aufnahmen, erschien eine Frau, die eine Handtasche auf dem Parkplatz "Auf'm Tie" gefunden hat. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Handtasche der 86-Jährigen handelt. Nach einer ersten Durchsicht wurde lediglich das Bargeld entwendet.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme machte sich dann eine weitere Frau bemerkbar: Die 83-jährige Bünderin befand sich in einem Geschäft an der Bahnhofstraße, als sie beim Bezahlen bemerkte, dass sich ihre Geldbörse samt Bargeld und Bankkarten nicht mehr in einem Jutebeutel befand.

Ob und inwieweit die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen werden daher gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

