Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi stößt mit Bus zusammen - Fahrerin fährt unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (29.11.) ereignete sich auf der Lübbecker Straße um 23.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Lübbecke fuhr mit einem Audi in Richtung Tengern, als sie mit dem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Bus prallte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Frau Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Die Frau wurde zur Entnahme von Blutproben zur Löhner Wache gebracht. Ihr Beifahrer, ein 41-Jähriger aus Hüllhorst wurde bei dem Unfall verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

