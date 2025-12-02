PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (01.12.) wurde ein 67-jähriger Herforder auf der Mindener Straße verletzt. Der Mann beabsichtigte, die Mindener Straße an einer Fußgängerampel vom Lübberlindenweg aus zu überqueren. Als die Fußgängerampel für ihn Grünlicht zeigte, betrat der Herforder die Fahrbahn. Plötzlich nahm er von rechts kommend ein dunkelblaues Auto wahr, dass auf ihn zu fuhr. Der Mann versuchte, dem Auto auszuweichen und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der am Unfall beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Der 67-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden der unbekannte Fahrzeugführer oder Zeugen gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

