POL-HF: Verkehrsunfall - Rollerfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag (02.12.) ereignete sich gegen 18.50 Uhr an der Weseler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem Opel auf der Weseler Straße in Richtung Enger. Auf Höhe der Kreuzung zur Heidestraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 17-jähriger Bünder mit seinem Kleinkraftrad auf der Weseler Straße in Richtung Herforder Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen. Da der 17-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde er zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich gesperrt.

