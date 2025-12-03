Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Pedelec

Herford (ots)

(jd) Gestern (02.12.) bemerkte ein Herforder, dass sein Pedelec entwendet worden war. Das mit einem Stahlkabelschloss gesicherte Pedelec hatte er gegen 18.00 Uhr an seinem Carport im Goldregenweg abgestellt. Gegen 19.30 Uhr bemerkte er dann, dass das Pedelec samt Schloss nicht mehr an Ort und Stelle war. Es hat einen Wert von knapp 9.000 Euro. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt im Goldregenweg etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Pedelecs machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

