Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Herrenberg - Auffahrunfall fordert drei leichtverletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstag-Mittag (06.12.2025) ereignete sich gegen 12:15 Uhr auf der A81, kurz nach der Anschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart, ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen. Der 84-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf übersah den verkehrsbedingt stockenden Verkehr und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Porsche Cayenne. Der 60-jährige Fahrer des Porsche sowie sein 20-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

